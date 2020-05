Por: Frank López

Tras tres domingos liderando el rating del fin de semana con ‘Día D’, la periodista Pamela Vértiz está contenta por el respaldo que le viene dando el público, pero aclara que toma con humildad el cariño del televidente. “Creo que es el estilo de ‘Día D’ lo que está haciendo que la gente se enganche mucho más con nosotros. La pandemia ha exigido adaptarnos, reinventarnos, pero no ha variado en esencia el tema de contar historias y la forma de abordar los temas”, precisó Pamela.

Tu equipo ha tenido que volverse más creativo...

Ha significado adaptar todos los protocolos de trabajo: los chicos salen y graban en la medida que sea necesario pero si pueden hacerlo vía skype, se hace, no nos reunimos físicamente para mantener la distancia. De esto todos vamos a salir mejores, porque estamos descubriendo que tenemos habilidades y formas de responder a los inconvenientes.

Muchos periodistas tenemos que estar al tanto de las noticias aunque a veces quisiéramos olvidarnos de la pandemia...

Me pasa. Llego a mi casa y les digo que no me hablen más del coronavirus: leo, hacemos juegos de mesa con mi hijos. El trabajo te obliga a actualizarte y eso genera ansiedad.

Algunas personas del equipo de Magaly Medina dieron positivo al Covid 19, ¿esto te generó alarma?

Obviamente que preocupa pero inmediatamente el canal tomó las medidas, hizo el ‘barrido’ con pruebas, las personas que dieron positivo fueron aisladas, y desde que empezó la cuarentena estamos trabajando con el equipo mínimo indispensable para salir al aire.

Y siempre con los protocolos de seguridad...

La rutina es de mi casa al canal y viceversa. Mi esposo se levanta tempranito los viernes para comprar mientras menos gente hay en el supermercado. Somos un equipo.