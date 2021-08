SE PRONUNCIA. Pancho Rodríguez rompió su silencio luego de que ampayaran a Paula Manzanal saliendo de su departamento encapuchada. Según el chico reality, solo son amigos pero aclaró que ambos están solteros.

“Paula es mi amiga, nos conocemos hace muchos años, le tengo un cariño gigante. Es una excelente madre, la gente no se imagina... como ella está bien metida en sus redes, pero ella es una excelente madre, una excelente hija, una excelente hermana. Es mi amiga. Cuando me involucran con ella yo me río porque ella y yo sabemos cómo son las cosas. Lo importante es que hay una muy linda amistad de mucho respeto”, dijo para América Espectáculos.

Asimismo, cuando fue consultado sobre la razón por la que ambos se ocultaban con sus capuchas, aseguró que él siempre viste así. “Ese día hacía frío, ella fue en la mañana y se retiró un par de horas después... salió con su capucha... yo no le digo ‘sal sin capucha’, al contrario, mejor sal con capucha para que no te vean por si acaso... para que no se inventen cosas, pero nada yo me río”, indicó Pancho Rodríguez.

Finalmente, el chico reality aclaró que ambos están si pareja y que son libres de pasar tiempo juntos. “Ella está soltera, yo estoy soltero y por más de que sea verdad, no le estamos haciendo daño a nadie. Hay que disfrutar de mis amigos y de mis amigas que no lo hacía hace mucho tiempo”, aseguró.