Pancho Rodríguez rompe su silencio tras expulsión del Perú y revela que no puede ingresar por cinco años

Pancho Rodríguez finalmente se pronunció luego que Amor y Fuego informara que no pudo retornar al Perú y se quedó varado en el Aeropuerto Jorge Chávez por tres días. Según el programa de Rodrigo González, Migraciones le negó el ingreso por el mal comportamiento que mostró al acudir, hace varios meses, al cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla, pese a que las reuniones sociales estaban prohibidas.

A través de su cuenta de Instagram, el chico reality emitió un comunicado donde explica qué sucedió y por qué tuvo que retornar a Chile con su hijita.

“El domingo último, posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años, me fue comunicado por el funcionaro a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’”, escribió el chileno.

Asimismo, explicó que sus abogados presentaron un ‘recurso de apelación’ por una infracción administrativa que consiste en la ‘salida obligatoria del país por cinco años’. “No fue un delito”, aseguró Pancho, al mismo tiempo que ratificó que fue por la falta que cometió al asistir a una fiesta en Cieneguilla. “Sigo profundamente arrepentido, ya pedí disculpas pública y pagué una multa”, aseguró.

Pancho Rodríguez contó que tuvo que volver a Chile luego de pasar tres noches en el aeropuerto de Lima porque era una situación incómoda para su hija de nueve años. Además, aseguró que está a la espera de la ‘resolución del hábeas corpus’ que presentaron sus abogados.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amistades y seguidores que, enterados de este incómodo e injusto impase, me han dado muestras de solidaridad y afecto. A ellos les manifiesto que me encuentro bien y que tengo de y confío en que las autoridades competentes, con sentido de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, resolverán mi caso favorablemente, para así poder ingresar a Perú nuevamente, país al cual quiero, amo y respeto, donde por más de siente años vengo desarrollando mi vida y trabajando honestamente”, finalizó el chico reality.

Pancho Rodríguez rompe su silencio tras expulsión del Perú y revela que no puede ingresar por cinco años

