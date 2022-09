Pancho Rodríguez apareció en el programa de Magaly Medina para una entrevista, en la primera vez que el ‘guerrerito’ llega al set de la ‘urraca’. Durante la conversación, confesó cómo sus amigos le han dado la bienvenida y comentó cuando se metió en problemas luego de salir a una fiesta.

El chico reality no podía creer que sus amigos de Esto es Guerra lo recibieron con los brazos abiertos, luego de pasar unos meses fuera del país por problemas con migraciones. “Todavía no me creo que estoy acá. Muchos sentimientos encontrados , muchas cosas”, comentó emocionado.

De igual manera, decidió dar su versión sobre lo que sucedió en la fiesta de Yahaira Plascencia en plena pandemia, en donde luego tuvo que irse del país. “Fuimos muy amigos (...) Lo que me pasó a mí, es algo que me tenía que pasar. La vida me dio nueve meses de aprendizaje , de enseñanza. Me costó mucho asumir y aceptar, pero ya estoy acá”, recalcó.

Entrevista de Magaly Medina con Pancho Rodríguez

Por si fuera poco, Pancho empezó a halagar a Magaly Medina en vivo, hasta le llevó flores, las cuales eran las favoritas de la ‘urraca’. “Para que veas lo que provoca esta buena Magaly, esta linda, esta dulce Magaly ”, mencionó. “Quiero agradecerte a ti, a todo tu equipo de producción (...) que expusieron mi caso en tu programa”, finalizó.

Pancho Rodríguez regresa a EEG y se emociona

El viernes 23 de septiembre, Pancho sorprendió al público peruano luego de reaparecer en el programa de Esto es Guerra, en donde anunciaron su regreso oficial al reality. Ante ello, él no pudo dejar de llorar de emoción. “Han sido nueve meses de lucha, nueve meses muy difíciles, pero los tiempos de Dios son perfectos. Hoy me encuentro acá y quiero que la gente vea que siempre que uno quiere, se puede, de la mano de Dios siempre se puede”, comentó en llanto.