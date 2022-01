QUÉ TAL CASTIGO. Pancho Rodríguez habría sido impedido de ingresar al Perú luego de haber viajado a Chile con su hijita para pasar las fiestas de fin de año. Según informó Amor y Fuego, la razón habría sido su mal comportamiento al participar en el cumpleaños de Yahaira Plasencia en plena pandemia, hace unos meses.

Fue el mismo chico reality quien, a través de sus historias de Instagram, mostró una imagen desde la ventana del avión con la siguiente descripción: “No sé por qué me pones este tipo de pruebas mi señor, no sé qué puedo aprender de esto”, escribió. Además, mostró otra imagen tomado de la mano de su hijita en el avión.

Gigi Mitre dio detalles de la situación y lamentó el fuerte castigo hacia el chileno. “Se fue a Chile a pasar las fiestas y al regresar, Migraciones no lo dejó entrar. Lamentablemente con el episodio que tuvo con Yahaira en la época del Covid, él, por ser extranjero, al parecer no habría cumplido con las reglas de conducta... entiendo que las leyes están, pero a mí me parece un castigo sobredimensionado, pero las leyes son las leyes”, dijo la conductora de Willax.

ESTUVO TRES DÍAS EN EL AEROPUERTO

Rosángela Espinoza, que estuvo de invitada en el programa de Rodrigo González, también opinó al respecto. “Lo que pasa es que Panchito es una persona que trabaja a full y a veces no viaja, este ha sido su primer viaje internacional”, acotó la ‘chica selfie’.

Gigi aseguró que Pancho Rodríguez estuvo tres días en el aeropuerto junto a su hija antes de ser retornado a Chile. “No es ningún criminal, fue un error y lamentablemente está pagando ese error, esa falta que cometió”, indicó.

Pancho Rodríguez habría permanecido tres días en el aeropuerto Jorge Chávez porque no le permitieron ingresar al país por mal comportamiento. Chico reality retornó a Chile con su hijita.

