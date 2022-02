Pancho Rodríguez acepta que no recibió apoyo de EEG: “No han hecho nada, solo Peter Fajardo me llamó”

PASA POR UN MAL MOMENTO. Pancho Rodríguez aún continúa en Chile al no poder regresar a nuestro país luego que fuera impedido por Migraciones. El exchico reality se enlazó EN VIVO al programa ‘Amor y Fuego’ para contar el difícil episodio y habló sobre el apoyo que le brindó Esto es Guerra.

Al ser consultado por Rodrigo González respecto si los directivos del reality juvenil le brindaron ayuda, Pancho tuvo buenos comentarios, sin embargo, aceptó que solo Peter Fajardo, productor del programa, se comunicó con él.

“ La única persona, hablando de jefes, que me llamó fue Peter, que le agradezco mucho, mostró mucha preocupación, me brindó su apoyo completamente. Pero de ahí hacia arriba, nadie me ha escrito”, admitió.

Ante la insistencia de ‘peluchín’, Pancho Rodríguez señaló que no tomaron medidas para apoyarlo, excepto la llamada telefónica que recibió.

“Yo sentí muy sincera su preocupación, me dijo ‘Pancho, por favor, lo que necesites no dudes en llamarme’ Ese fue Peter, le agradecí mucho... No, no, no han hecho nada de eso, pero tampoco es la responsabilidad de ellos... En ese sentido, no han hecho nada, eh, pero yo estoy ahora en una posición que no puedo reclamarle nada a alguien”, sentenció.

PANCHO HABLÓ TAMBIÉN CON MAGALY

En conversación con Magaly, Pancho Rodríguez contó que tiene residencia permanente en Perú debido a los siete años que viene viviendo y trabajando en diversos programas reality en el país; sin embargo, pese a ello, no se le ha permitido hacer su descargo sobre su caso.

“Tengo residencia permanente, yo la saqué por lo mismo que siempre he dicho, yo estaba en Perú proyectando mi vida, me enamoré del país, de la gente. Estuve 7 años allá, yo llegué por un año, pero me encantó tanto que decidí proyectar mi vida”, contó.

“Hay gente que me dice: ‘bueno, trabaja allá (Chile)’. No es tan fácil porque que sucede que toco las puertas en algún lugar y me aceptan, tres días después me dicen: ‘Panchito, ya puedes regresar a Perú’. No puedo comprometerme para decir después chau. Todos los días tengo la esperanza que me digan puedes regresar”, agregó el exintegrante de “Esto es guerra”.