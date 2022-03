PASA PÁGINA. Pancho Rodríguez terminó por enterrar a Yahaira Plasencia. Desde Chile, el chico reality presentó en televisión a Cristina Picharra Ferreira, la guapa rubia con la que se dejó ver muy romántico en redes sociales, a quien calificó de “angelito”.

“Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…) Todos los días me saca una sonrisa, nos reímos. Yo estoy viviendo el peor momento de mi vida, el haberla conocido a ella (…) No sé cuánto vaya a durar”, expresó en ‘Amor y Fuego’.

No obstante, Pancho Rodríguez explicó que no quieren “catalogar” su relación, por lo que viene disfrutando el momento. “Nosotros no somos novios. Me encanta, me siento muy feliz con ella, creo que no necesitamos un nombre para estar más felices o más seguros”, agregó.

¿Pancho Rodríguez y Cristina Picharra vendrán juntos a Perú?

Durante la entrevista, Cristina Picharra Ferreira se animó a aparecer en vivo y respondió algunas preguntas a Rodrigo González y Gigi Mitre. Según reveló, ellos se conocieron en una discoteca hace un mes y medio.

Al ser consultada si ya están conviviendo, con una risa nerviosa, Cristina Picharra negó que ya vivan juntos, aunque minutos antes reconoció que un peluche que salió en una entrevista de Magaly Medina fue un regalo que le hizo Pancho a ella.

Pancho Rodríguez entierra a Yahaira y presenta en TV a guapa rubia (VIDEO: Willax TV)

Actualmente, Pancho Rodríguez busca regresar al Perú y está a la espera que Migraciones resuelva su situación, por ello ‘Peluchín’ le preguntó a Cristina si estaba dispuesta a ir con él, a lo que respondió: “Habría que ver porque yo tengo todo aquí, mi trabajo, así que no sé la verdad. Hay que ver qué pasa con el tiempo”.

