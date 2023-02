En una reciente entrevista para el canal de YouTube “COM F.M”, Pancho Rodríguez fue consultado respecto a si alguna vez estuvo enamorado de Yahaira Plasencia, de quien ha tratado de no hablar luego que ella le enviara una carta notarial.

“Panchito. ¿Te enamoraste de Yahaira Plasencia? ¿Sí o no?”, consultó Fabianne Hayashida. A lo que el integrante de “Esto es Guerra” respondió directamente: “No, nunca (estuve enamorado). Fuimos amigos, una amistad que duró lo que tenía que durar. El tema de ella, es un tema que ni siquiera me motiva a hablar, con respecto a ella, con la relación que tuvimos. No hay amistad, no hay nada”, expresó con el rostro bastante incómodo.

Por otro lado, en una entrevista que brindó a Peru21, el chileno aseguró que no sabe nada respecto a la vida de la intérprete de “Y le dije no” y que no le guarda rencor.

“No tengo idea de qué será de la vida de ella, pero siempre le deseo lo mejor. Hace años que no sé de ella, pero le deseo lo mejor. ¿Si le guardo rencor? No, cero rencor, no somos amigos, no tenemos nada en común hoy en día, pero también le deseo lo mejor, que le vaya bien a su música y sus cosas”, resaltó.

Como se recuerda, Pancho Rodríguez fue deportado a su país, Chile, por incumplir las normas de conducta al participar en la fiesta clandestina que realizó Yahaira Plasencia en abril de 2021, cuando estaban prohibidas a causa de la pandemia del COVID-19. Varios meses después, el modelo logró volver a Perú.

