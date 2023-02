Pancho Rodríguez fue el más reciente invitado del podcast de YouTube ‘COM F.M.’, que conducen Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, y contó lo difícil que fueron para él los meses que tuvo que quedarse en Chile luego de ser impedido de ingresar a nuestro país a inicios de 2022 , pues como se recuerda Migraciones decidió regresarlo a su país debido a que había incumplido normas de conducta al participar en la ‘Fiesta Covid’ por el cumpleaños de Yahaira Plasencia.

“Si claro (respondió cuando la ‘China’ le preguntó si pensó que no iba a volver al Perú). Fue una etapa muy difícil para mí, de mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor, mucha impotencia, mucha frustración”, contó. Pancho Rodríguez reconoció que debido a que no había cuando se solucione su problema migratorio, estuvo meses “en el limbo” y no se podría comprometer con un trabajo fijo.

“Imagínate, si yo tocaba una puerta y me decían: ‘Ya ven (a trabajar)’, allá en Chile todo es con contrato, es distinto que aquí (en Perú) y ¿para qué?, para que a la semana siguiente me dijeran: ‘Regresas a Perú', y yo tenga que decir: ‘Oye hermano gracias por la oportunidad, pero me tengo que ir’... Es complicado”, explicó.

Pancho Rodríguez. (Foto: Instagram)

¿Qué se llevó a Chile?

Asimismo, reveló que fue lo poco que llevó en la mochila con la que viajó a su país. “Yo me quedé en Chile con una mochila -porque yo viajé por cuatro días para buscar a mi hija y venir acá para pasar año nuevo- con cuatro calzoncillos, cuatro calcetines, un par de bividis y listo, y me quedé nueve meses y con eso tuve que ir sobreviviendo”, precisó.

Su hermana y sus amigos lo apoyaron

Pancho Rodríguez también reveló quiénes fueron los que lo apoyaron para poder estar Chile al no poder regresar al Perú. “Mi familia no vive en Santiago, mi familia vive fuera, en el sur, en el campo, alejado del mundo (en un lugar) donde con suerte hay señal y todo ese tiempo sobreviví gracias a mi hermana y a mis amigos, como gitanito”, indicó y Mario Irivarren recordó que fue él quien le llevó una maleta llena de ropa a su amigo.

Decidió quedarse en Chile y llegó el aviso que podía regresar... ¿Qué hizo?

“Cuanto ya tomé la decisión de quedarme en Chile -creé una empresa con un amigo de suplementos nutricionales- me llega el llamado... Tomé una decisión con valor de abandonar su regreso a Perú y fue como ¿ahora qué hago?... Pero finalmente hablé con mi familia y me dijeron que regrese porque había luchado mucho. Yo amo estar acá” , explicó.

Pancho Rodríguez jamás imaginó que no lo dejarían regresar al Perú. (Fuente: YouTube)