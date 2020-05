AMOR ETERNO. La actriz María Víctoria Santana, más conocida como La Pánfila, realizó una conmovedora publicación en redes sociales por el cumpleaños 81 de su padre, quien en estos momentos lucha contra COVID-19.

María Victoria Santana lo da todo por su familia. Las últimas semanas, La Pánfila se mostró vulnerable en televisión nacional al contar la dura situación que atraviesa su familia, en especial su papito, quien a su avanzada edad lucha contra el COVID 19 al que dio positivo la segunda semana de mayo.

Pese al dolor, María Victoria Santana intenta arrancarle una sonrisa a su familia. La Pánfila realizó una conmovedora publicación en redes sociales sobre el cumpleaños 81 de su papito.

“Hoy mi papá cumplió 81 años.Aún seguimos luchando,pero con buen pronóstico.GRACIAS A TODOS Y CADA UNO QUE ME APOYÓ, CADA ORACION. Todó nos ayudó.LES DEBO LA VIDA DE MI PAPA.Dios los recompense.Eternamente agradecida. PD:Mis hijos ,mi mamá y yo estamos bien”, escribe La Pánfila en su cuenta de Instagram.

LA LUCHA POR LA SALUD DE SU PADRE

“Me aferro a que la muerte nos pueda arrebatarme a mi padre. Estoy luchándola, él es el papá de mis hijos. Los médicos han dicho que los tres siguientes días son decisivos... o se salva o no. Mi papá ya está hablando, pero tiene miedo, sabe que podría tener una muerte súbita”, contó la cómica en entrevista con este medio.

Señaló que está haciendo todo lo posible para que su papá no pierda la vida, por lo que hasta el momento en su recuperación ha invertido todos sus ahorros. “Mi papá ha estado en la clínica Ricardo Palma en dos días. Ahí nos hemos gastado más de 20 mil soles entre el balón de oxígeno y el internamiento”, detalló María Victoria, quien es hija única.

“No tengo un hermano donde apoyarme, pero sí compañeros que me ayudan, nunca faltan personas solidarias. Gracias a Dios, yo siempre he tenido mis ahorros por mi familia y ante una emergencia. Me alivia que ahora estén siendo bien usados, porque estoy salvando la vida de mi papá”, añadió.

La Pánfila llora por su padre - Trome

