Alondra García Miró reaccionó así cuando le preguntaron por su boda con Paolo Guerrero

Alondra García Miró está más que feliz por su incursión en el mundo de la actuación. Y es que la ex de Paolo Guerrero se viene preparando para protagonizar la telenovela 'Te volveré a encontrar', según difundió América Espectáculos.



Sin embargo, la bella modelo no pudo evitar las preguntas sobre su supuesta reconciliación con Paolo Guerrero , rumores que han venido creciendo desde que fue vista en el funeral del nieto de Doña Peta y se conoció que habría estado en Brasil.



"No voy hablar del tema", dijo Alondra García Miró sin poder evitar esbozar una nerviosa sonrisa. "Me cambia de cara pero no voy hablar del tema de verdad", dijo.

Asimismo, cuando el reportero le preguntó si creía en los amores para toda la vida, la ex de Paolo Guerrero contesto: "Bueno, quién no cree en las cosas duraderas. Claro que sí".

Finalmente, Alondra García Miró se refirió a los supuestos preparativos de boda con Paolo Guerrero. "Ay la gente. No sé de dónde sacan esas cosas pero lo que hayan especulado son especulaciones. Yo no voy a decir nada. (...) Lo importante es que estoy feliz, estoy contenta", agregó.



Alondra García Miró también se refirió a su ex suegra, Doña Peta, con quien es captada frecuentemente. "Ella sabe que yo le tengo un cariño muy especial, que la quiero mucho y siempre va poder contar conmigo para lo que ella quiera", dijo.