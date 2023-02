¿NO LA PASA? Doña Peta se mostró como nunca antes en una entrevista que le dio a Ethel Pozo para el programa ‘América Hoy’. La madre de Paolo Guerrero se animó a hablar sobre la modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien está esperando un hijo del ‘Depredaror’, pese a su corto romance.

“ Estuve en Brasil, estuvimos poquita gente, no era una fiesta . No hace fiesta como acá porque yo le hago las fiestas acá”, inició diciendo Doña Peta sobre la reunión por el cumpleaños de Guerrero y donde habría conocido por primera vez a Ana Paula.

Si bien evitó en opinar sobre cómo le parece la brasileña, la madre del ‘Depredador’ fue tajante al afirmar que su hijo está viviendo un buen momento con respecto a su tranquilidad

“Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón. Yo no sé lo que siente, lo que tengo, y ahí nomás. Si él está feliz, yo soy feliz. Lo veo feliz, tranquilo, más que feliz, tranquilo ”, precisó.

DOÑA PETA SE CONMUEVE POR ALONDRA GARCÍA

¡LA QUERÍA COMO NUERA! En América Hoy, Doña Peta se refirió a Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero, y visiblemente emocionada admitió que ella quería que su engreído se case con la modelo peruano porque es una gran mujer.

“ (Ethel: ¿Hubiera querido que Alondra se case con Paolo?) Sí, eso era...pero no se pudo ” , expresó la madre del popular ‘Depredador’.

En otro momento, Doña Peta remarcó que su cariño por Alondra seguirá así ella tenga su pareja. “Ella se ganó mi cariño, yo la quiero bastante (...) puedo quererla yo, pero...”, agregó.