Magaly Medina se quedó sin programa por hablar de la sanción de Paolo Guerrero, quien se quedó sin mundial tras confirmarse sanción de 14 meses del TAS. Latina decidió bajarle el dedo a la 'Purita Verdad' luego de los ataques que recibió en redes sociales indicando que la 'Urraca' se estaba burlando de la desgracia del capitán de la selección peruana.



En un breve comunicado dado a conocer en el noticiero de Latina se lee que tanto el canal como Magaly Medina decidieron "por mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente".



"En momentos como este, en el que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido por mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal. La participación de la señora Medina se definirá una ver concluído el Mundial", dice el comunicado



Latina emitió comunicado sobre salida del aire del programa de Magaly Medina.

Magaly Medina anunció esta mañana la noticia de último minuto de la sanción de Paolo Guerrero y no dudó en opinar sobre el triste momento que está pasando el capitán de la selección peruana, palabras que los televidentes no recibieron bien y la criticaron duramente en redes sociales.



"Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas", puntualizó Magaly Medina.



Inmediatamente, en redes sociales el nombre de Magaly Medina se convirtió en tendencia, sobre todo por las críticas a Latina por ser el canal que transmitirá el Mundial Rusia 2018 y será el que transmita los partidos de la selección peruana.

Magaly Medina sobre Paolo Guerrero

MAGALY SIGUIÓ PELEA EN REDES SOCIALES



Pese a las críticas que recibía en redes sociales, Magaly Medina decidió responder a algunos que estaban de acuerdo con su posición y compartió algunos mensajes, pero todo se salió de control luego que se diera el tiempo para contestar a algunos usuarios que pedían que deje de referirse a Paolo Guerrero.



"@magalyperu el karma tarda pero llega...salud", escribió el usuario mencionando a la conductora de TV, a lo que ella respondió con "salud".

Magaly Medina responde a usuarios en Twitter que la acusan de burlarse de Paolo Guerrero. Magaly Medina responde a usuarios en Twitter que la acusan de burlarse de Paolo Guerrero.

Precisamente, este 'salud' hizo que miles de hinchas, que en ese instante lamentaban el castigo del TAS contra Paolo Guerrero, repudiaran su actitud y la criticaran, pero Magaly Medina no se quedó callada y también respondió a las acusaciones.



"Cómo es posible que el "canal del mundial" tenga en sus filas a la señora @magalyperu quién ahora mismo se burla de la sanción de PG9 que entristece al fútbol peruano y deja a desventaja a nuestra @SeleccionPeru @Latina_pe", dijo un usuario de Twitter.



Inmediatamente Magaly Medina respondió y dijo "como es que me burlé? Lo viste? o Alucinaste?".



"Magaly Medina @magalyperu, 😂 le tiene miedo a Paolo Guerrero. Sabe q si por lo menos abre la boca d manera tendenciosa/desliza 1 comentario desubicado, pues, al toque Medina REGRESARÍA A LA CÁRCEL. Te reto Magaly a q opines algo sobre Paolo.¿Vamos. Opina, critica o tienes miedo?", señaló otro hincha peruano. La 'Urraca' otra vez no se quedó callada y dijo "lo haré cuando me de la gana no cuando un NN me lo exija".

Magaly Medina respondió a críticas por Paolo Guerrero Magaly Medina respondió a críticas por Paolo Guerrero

EL HASHTAG QUE LE COSTÓ SALIDA DE LATINA



Tras este intercambio de palabras con los usuarios, el hashtag #LatinaDespideAMedina también fue tendencia y así llegaron miles de mensajes al canal de la avenida San Felipe para que de una dura lección a Magaly Medina y así lo consiguió, pues Latina decidió sacar del aire su programa y mandarla al 'refrigerador' hasta nuevo aviso.



Recordemos que Paolo Guerrero envió tres meses a la cárcel a Magaly Medina por una publicación en su revista 'MagalyTeVe' donde aseguraba que el jugador de la selección peruana se escapó de la concentración para salir con una modelo, pero el delantero la denunció y la envió a juicio que terminó por mandarla al penal de mujeres Santa Mónica.