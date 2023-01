Paolo Guerrero llegó a Perú y se cruzó con las cámaras del programa “Amor y Fuego”. El futbolista peruano estaba de compras junto a su novia Ana Paula Consorte y ante la insistencia de un reportero de Willax TV, ‘El Depredador’ se dirigió al conductor Rodrigo González ‘Peluchín’.

Con una clara incomodidad, el futbolista peruano expresó su molestia con “Amor y Fuego” y con ‘Peluchín’ al ser calificado de tóxico.

“Me dijeron tóxico... Rodrigo (González) ya le dije que no me falte el respeto”, dijo Guerrero mirando a las cámaras.

“Me dice siempre tóxico y eso no me parece justo porque yo me comporté muy bien con Rodrigo y con las personas que yo hablé y no me parece justo que me digan tóxico” , añadió de manera tajante.

Finalmente, el deportista pidió que lo llamen por su nombre en los informes que presentan en “Amor y Fuego”: “No, eso no se hace ¿ok? A mí no me llamen tóxico, me llamo Paolo”.

PAOLO GUERRERO SERÁ PAPÁ NUEVAMENTE

El programa “Amor y Fuego” evidenció que Ana Paula Consorte, nueva pareja de Paolo Guerrero, está embarazada.

Una reportera del espacio de espectáculos viajó hasta Brasil y consiguió imágenes de la bailarina con su pancita de embarazada.

