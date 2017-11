Paolo Guerrero: 'Mujer boa' cuadra a Magaly Medina y defiende al 'Depredador' 

Martha Chuquipiondo, más conocida como ‘La mujer boa’, arremetió contra la periodista Magaly Medina, quien habría puesto en tela de juicio el resultado del doping dePaolo Guerrero.



“¿Por qué Magaly Medina da a entender que Paolo sí es culpable? Será que la mente y la conciencia nunca olvidan las cochinaditas que hicimos, hacemos y quién sabe seguiremos haciendo... Recuerda que estuve 10 años con el coordinador de tu programa, recuerda que somos ‘excaneras’. ¿No creo que desees regresar (a la cárcel) o sí?”, posteó en su Facebook.



Das a entender como si supieras algo de Magaly….

Que no tire barro con ventilador, que no sea ‘cara de palo’. Parece que esta mujercita no aprendió la lección, porque el mismo Paolo la metió presa. (L.G)

