Rodrigo González ‘Peluchín’ se refirió a la reciente fotografía que publicó Ana Paula Consorte de su avanzando embarazo. Según comentó el conductor de “Amor y Fuego”, la novia de Paolo Guerrero compartió dicha instantánea para dejarle claro a Doña Peta que ella es su nuera y no Alondra García Miró.

“Vamos con Ana Paula Consorte, ella no se va a quedar callada. ella le tiene que responderle a Doña Peta”, dijo el presentador en su espacio de entretenimiento.

“Para que no le queden dudas de que su hijo no solo está tranquilo, como usted dice, sino feliz... No parece que le está dando mensajes ocultos, sino clarísimos” , añadió ‘Peluchín’.

Como se recuerda, Doña Peta dio una entrevista al programa “América Hoy” y solo tuvo halagos para Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero.

Cuando a Doña Peta le preguntaron por Ana Paula Consorte, la madre de Paolo no quiso entrar en detalles y no fue clara al referirse al embarazo de la bailarina.

PAOLO GUERRERO PUBLICÓ SU PRIMERA FOTO JUNTO A ANA PAULA CONSORTE

Como parte de las celebraciones de San Valentín, el futbolista Paolo Guerrero publicó su primera fotografía con su pareja Ana Paula Consorte, donde ambos se lucieron muy unidos.

Así pasa Paolo Guerrero el Día de San Valetín (Foto: Intsgram)

