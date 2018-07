Recientemente, la prima de Paolo Guerrero , Ingrid Gonzáles, dejó bien claro que la relación que mantiene Alondra García Miró con su familia es la mejor, pese a que la modelo y el futbolista ya terminaron hace tiempo.

Vía Instagram , Ingrid Gonzáles elogió las cualidades de Alondra García Miró, a quien consideró parte de su familia y una de sus mejores amigas. La prima de Paolo Guerrero también confesó que al 9 de la selección peruana no le molesta la amistad que tiene con la ojiverde, pese a que ya tiene una nueva pareja: Thaísa Leal .

Y es precisamente de la garota de quien también habló Ingrid Gonzáles , aunque con más cautela. La prima del capitán de la selección peruana fue muy escueta cuando le preguntaban por Thaísa Leal . En primer lugar mencionó que solo la ha visto dos veces y que no era su amiga porque no habían convivido mucho tiempo.

Pero luego llegó una pregunta en Instagram sobre Thaísa Leal . Un seguidor de Ingrid Gonzáles le consultó si le gustaba la garota e Ingrid Gonzáles respondió con una ironía: "No me gustan las mujeres! Me gustan los hombres"

Ingrid Gonzáles sobre Thaísa Leal Ingrid Gonzáles sobre Thaísa Leal

La siguiente pregunta para la prima de Paolo Guerrero fue más directa. El seguidor en Instagram de Ingrid Gonzáles quería saber porqué Thaísa Leal dejó de seguir en la red social a la familiar del futbolista.

Como se recuerda, cuando se especuló que Paolo Guerrero y Thaísa Leal habían terminado su romance, ambos dejaron de seguirse en Instagram . En ese momento, la garota también le quitó el 'follow' a la prima del futbolista.

"¿Por qué Thaísa dejó de seguirte?", fue la pregunta que le hicieron a la prima de Paolo Guerrero. Ante esto, la respuesta fue bastante curiosa: "Pregúntale a ella" y la acompañó con un emoticon de '¿quién sabe?'

Thaísa Leal dejó de seguir a la prima de Paolo Guerrero Thaísa Leal dejó de seguir a la prima de Paolo Guerrero

