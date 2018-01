Paolo Guerrero: Le preguntan sobre relación con Thaísa Leal pero sus gestos llamaron la atención :O [VIDEO]

La relación de Paolo Guerrero y Thaísa Leal ha sido puesta sobre el tapete, luego de que salieran a la luz los rumores de que el futbolista y su ex, Alondra García Miró , habrían estado juntos en un local de Asia.

Muchos pensaron que quizá Paolo Guerrero y Tahísa no estarían pasando por un buen momento en la relación. Sin embargo, el futbolista salió a desmentir los rumores y negó categóricamente que exista una reconciliación con Alondra García Miró.

"No sé de dónde están sacando eso (que se reunieron el fin de semana en 'Café del Mar'). Están hablando sin pruebas, así que tengan cuidado con esas informaciones", expresó a modo de advertencia Paolo Guerrero, sobre su encuentro con Alondra García Miró.



"Sí (sé que lo han publicado) pero tengan cuidado. De que hay una amistad, hay una amistad pero no especulen cosas que no son. No tengo comunicación (con Alondra García Miró)", aseguró Paolo Guerrero, marcando distancia de los rumores.



Como pocas veces, Paolo Guerrero decidió hablar de su vida privada y nada menos que con las cámaras de un programa de espectáculos, de las que él es tan evasivo. Sin embargo, al ser consultado por su relación, su reacción fue distinta.

En la misma entrevista, el reportero le preguntó sobre Thaísa Leal. "Es mi vida personal y en verdad no la comento, tú sabes. Espero que comprendan", expresó Paolo Guerrero. Pero lo que más llamó la atención no fue su respuesta sino los gestos que dio.

A penas escuchó el nombre de su novia, Thaísa Leal, en el rostro de Paolo Guerrero se formó una sonrisa. Esto podría indicar que le causa gracia la pregunta del reportero por alguna razón o que se siente feliz al recordar a su pareja, quien se encuentra en Brasil. Solo Paolo sabe el significado de sus gestos pero eso no ha evitado que sus seguidores se sorprendan con su reacción.

