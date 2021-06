La actriz Patricia Alquinta regresó al Perú, luego de pasar unas semanas en Miami donde también votó, para unirse al elenco de la serie ‘Junta de vecinos’, que produce ‘Pro Tv’, en la que también participa la actriz mexicana Cinthya Klitbo y que en breve emitirá América Televisión.

¿Patty, sigues en Miami?

No, ya estoy en Lima grabando una serie.

¿”Junta de vecinos”?

Sí, desde mayo. Fui a Miami y ya retorné, estoy full pilas.

¿Qué personaje harás?

Es un personaje lindo. Seré la mamá de Karina Jordán, una abuela coqueta y la mejor amiga de ‘Genoveva’, rol que desarrolla la actriz mexicana Cinthya Klitbo. Tengo que aparentar más edad, así que es divertido por el vestuario que uso, el maquillaje que me hacen.

Es toda una transformación...

Bueno, me ponen extensiones y ropa ancha, sobre todo de arriba, pero de verdad me tratan superlindo. El trato es impecable, me siento en casa y los actores me ayudan a acoplarme, ya que mi personaje entra en la segunda temporada y es más difícil, pero lo estoy disfrutando.

Paty Alquinta

LA PASÓ MAL CON EL COVID

Por otro lado, Patricia Alquinta comentó que se contagió con el coronavirus y vivió momentos muy duros, pues su saturación bajó hasta 84 y tuvo que asistirse sola, en su casa, pero aprovechó su viaje a Miami para vacunarse.

“Fue durísimo pasar por esta experiencia del Covid 19 porque vivo sola, pues hasta oxígeno necesité. Lo más bajo que llegue fue a 84 y de verdad, tu vida pasa por tus ojos como si fuera una película, pero tenía que estar calmada. Felizmente no me dio neumonía, pero me quedaron secuelas como inflamación en el globo ocular y riñones”, dijo.

Al viajar a Miami, Patricia aprovechó para reencontrarse con su madre y su hija, quienes estuvieron muy preocupadas por ella cuando enfermó de coronavirus.

“Mi hija y a mamá están en Nueva York. Ellas ya están vacunadas. Me quedé un mes por allá, con esta enfermedad bajé 8 kilos, solo podía comer frutas, quedé deshidratada y sin músculos. Ahora estoy más tranquila, pero siempre tomando todas las precauciones del caso, porque ya está comprobado que uno puede contagiarse nuevamente, así que por favor usen su protector facial, doble mascarilla, el alcohol y mantengan la distancia social”, preciso en ese momento.

PASÓ MAL MOMENTO AL VOTAR

Mientras Patricia Alquinta estuvo en Miami, también cumplió con sufragar en la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del Perú, pero jamás imaginó que otro votante le faltaría el respeto por expresar su posición en los últimos comicios electorales.

”Qué terrible que la gente no respete lo que piensas o expreses, pensé que los peruanos habíamos cambiando, pero no fue así, me di cuenta con todo lo que dijo esa persona y todo porque escuchó que le comenté a mi hermana que el comunismo no es la salida para nuestro país”, detalló en su cuenta de Instagram.

