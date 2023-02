PASA A LA FILA DE CASADAS. Patricia Portocarrero se animó a revelar que este año se compromete en matrimonio con su novio Fabrizio Lava luego de cinco años de relación. Sin embargo, la actriz aclaro que será una ceremonia íntima donde solo estarán sus familia y amigos más cercanos.

“Sí, va a ser algo íntimo y sencillo con la familia y los amigos, somos como 100, así que imagínate”, contó en una reciente entrevista con el diario Trome.

Al ser consultada de cómo hicieron para mantener una relación estable, Patricia comentó que lo primero es que “ tienes que estar convencida. Mucho respeto, tentaciones siempre habrá, pero si tú amas y sobre todo respetas a tu pareja ahí es cuando no ‘entran balas’, pues no hay forma de que le seas infiel. Si eres infiel es porque eres infeliz y si eres infeliz mejor te separas de tu pareja” .

Asimismo, Patricio explicó los motivos por los que no usará un vestido blanco. “A este paso, ya tengo 50 (años) me caso hasta con uniforme de colegio gris ja, ja, ja…no me voy a poner el blanco, pero sí un color de acuerdo con lo vivido, tal vez uno perla”, puntualizó.

Finalmente, la también comediante no descartó usar canje en su boda. “¿Por qué no?, dentro del mundo en el que me manejo muchas personas se acercan ‘oye te quiero apoyar’ y si es con cariño y con alegría por supuesto que aceptaría”, contó.

