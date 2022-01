RECUPERADA. Patricia Portocarrero informó en Instagram que ella y su familia vencieron la COVID-19. Luego de ser diagnosticada con el virus el último 6 de enero, la actriz y sus seres queridos se internaron en la Villa Panamericana para seguir los cuidados correspondientes.

Este 18 de enero, Patricia Portocarrero anunció la buena noticia en sus redes sociales y no dudó en agradecer a todo el personal de salud de EsSalud por ayudarla a superar el virus.

“Bueno, hemos sido dados de alta del COVID-19, así que hoy ya estamos para retirarnos. Y hoy es cumpleaños de Milan. ¡Vencimos el COVID-19! Gracias, Villa Panamericana EsSalud”, indica en un video.

Patricia Portocarrero destaca atención en la Villa Panamericana

A través de Instagram, la actriz enfatizó el profesionalismo de todo el personal que labora en la Villa Panamericana. “Nunca había sentido tanta empatía y cariño, ustedes me ayudaron a no tener miedo y a combatir el bicho. Ustedes le están cambiando el rostro a EsSalud . Gracias doctores y doctoras, licenciadas, técnicas, enfermeras, vigilantes, personal de la comida, de la limpieza, a todos. Los llevaré siempre en mi corazón”, dijo.

Asimismo, se refirió a sus familiares a Dios: “Sin el amor de mi Fabri y Milan, de mis hermanos y sobrinos, cuñadas y cuñado, amigos, no hubiera sido fácil. Mi Señor, tú me amas y me proteges, me pones las pruebas que sabes puedo soportar. En ti confío. Gracias por curarnos”.

