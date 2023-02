La actriz Patricia Portocarrero afirma que su amiga Katia Palma está regia, pero le ha costado sus sacrificios. Además, este año se casa con su novio Fabrizio Lava.

“Katia está regia, se lo merece. Está hermosa, pero le ha costado la vida porque desde la conozco viene haciendo dieta, cuidándose. Entonces, ha sido algo progresivo y ya llegó a donde quería llegar, a su peso ideal”, señaló Patricia.

Por cierto, Katia comentó que no quería ser madre.

Me parece una opción. Hoy en día muchas mujeres deciden no ser madres, me parece una opción maravillosa no todo gira en torno a la maternidad. Hay otras mujeres que sí nos morimos de ganas de ser madre, felicidad y alegría para quienes deciden ser madres y para quienes no quieren.

Hablando de otro tema, ¿este año se viene la boda?

Sí, va a ser algo íntimo y sencillo con la familia y los amigos, somos como 100, así que imagínate.

Tal vez podría ser por canje.

¿Por qué no?, dentro del mundo en el que me manejo muchas personas se acercan ‘oye te quiero apoyar’ y si es con cariño y con alegría por supuesto que aceptaría.

¿Dónde sería la luna de miel?

Queremos ir a Italia, pero ya veremos.

¿Te casarás de blanco?

A este paso, ya tengo 50 (años) me caso hasta con uniforme de colegio gris ja, ja, ja…no me voy a poner el blanco, pero sí un color de acuerdo a lo vivido, tal vez uno perla.

Cuánto años tienes con Fabrizio.

Yo con Fabri ya tenemos más de 5 años no ...

Cómo han hecho para mantener una relación a estos tiempos de ampays...

Bueno, es que tienes que estar convencida. Primero mucho respeto, tentaciones siempre habrá, pero si tú amas y sobre todo respetas a tu pareja ahí es cuando no ‘entran balas’, pues no hay forma de que le seas infiel. Si eres infiel es porque eres infeliz y si eres infeliz mejor te separas de tu pareja.

Patricia Portocarrero viajó a EE.UU. y sabe detalles de cómo vive Mayra Goñi: “No es fácil”

Patricia Portocarrero “sacó cara” por su amiga Mayra Goñi, quien fue duramente criticada por Magaly Medina y su “lujosa” vida en Estados Unidos.

Portocarrero reveló que en su último viaje a Miami, ella pudo compartir con Goñi y conoció el departamento de su colega.

“Hace poco viajé a Miami y estuve con ella (Mayra Goñi), cerca a su departamentito. Ella está feliz y le deseo lo mejor. A Mayra la quiero mucho y es como una hija para mí. Ella es mi hija en la ficción, pero creo que podría ser mi hija en la vida real también, porque tenemos muchas cosas en común y mucha empatía... Creo que es uno de los mejores talentos de su generación”, comentó para este medio.