Tras la denuncia de agresión física y psicológica de Macarena Gastaldo en contra del futbolista Patricio Alvarez , este envió un comunicado en el que desmiente tales hechos y acusó a su expareja de autolesionarse o maquillarse los moretones para perjudicarlo y que este no lo deje.

“Macarena Gastaldo miente dolosamente, lo cierto es que dicha información constituye la ejecución de las amenazas de denuncias falsas de violencia (basadas en maquillajes y/o lesiones autoinfringidas), que profirió para intimidar al deportista, cada vez que este último intentó romper la relación, desde diciembre de 2019 hasta junio 2020, llegándo incluso a afectar la libertad de Patricio Álvarez, cuando la falsa denunciante ilícitamente le impidió salir del departamento que compartían”, dice la primera parte del comunicado.

Agrega que Patricio Álvarez cuenta con documentación en la que Macarena Gastaldo niega que haya existido violencia, “por ello, resulta que la actual denuncia contradictoria y falsa se debe exclusivamente a que Patricio Álvarez, en los dos últimos meses ha rechazado todas sus comunicaciones, directas e indirectas dirigidas en retornar la relación, que el deportista concluyó en forma irreversible”.

Asimismo, el ahora exjugador de Sporting Cristal dio a entender que la denuncia por agresión física también es debido a que la modelo argentina “necesita publicitar sus intereses porque es una persona que se dedica a actividades propias del espectáculos y sus ingresos derivan de la publicidad en sus redes sociales y digitales” y que Patricio, en cambio, se dedica al fútbol profesional, y “no se prestará a dar mayor cobertura publicitaria a la falsa denunciante”.

En tanto en sus redes sociales, el mismo arquero envió un mensaje tras conocerse de su salida de Sporting Cristal.

“Cuando inicié en el fútbol me comprometí conmigo mismo a nunca verme involucrado con personas insanas de mente y alma que dañan, pero fallé. ⁣Quiero disculparme por mis errores personales. ⁣Agradecer a mi familia y amigos más cercanos, con quienes he conversado, me dieron su apoyo y jamás han puesto en duda su concepto sobre mí. ⁣ A pesar de todo me encuentro tranquilo, asumiré mis culpas y saldré adelante”⁣.