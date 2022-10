Rodrigo Cuba y Gigi Mitre dedicaron unos pocos minutos de su programa para comentar que el padre y abogado de Patricio Álvarez le mandó una carta notarial al popular Peluchín por mencionar el nombre del jugador en el caso que protagonizó Rodrigo Cuba hace unos días, cuando fue captado en una juerga en Piura.

“Al señor que le encanta mandar cartas notariales, que es el papá, el abogado de Patricio Álvarez, pide que el señor Rodrigo se rectifique” , dijo Gigi Mitre generando la reacción de su compañero de Willax. “¿De qué ah?”, dijo extrañado el conductor.

“No sé, porque nunca dijimos que ese chico estaba en la fiesta, en la juerga, o sea, no sé de qué nos tenemos que rectificar, participó en la cena pero no en la juerga, es más, él se fue, o sea no sé de que quiere que te rectifiques” , comentó la conductora.

En ese momento, Rodrigo González leyó el documento que llegó hasta la producción de su programa. “Que se rectifique de forma expresa y proporcional de las imputaciones falsas respecto a Patricio”, narró Peluchín, al mismo tiempo que se preguntó quién era Patricio Álvarez.

“Es el futbolista, el novio de Giuliana Barrios que la vez pasada también envió carta notarial”, le aclaró Gigi Mitre. “Me acabo de enterar que existe ¿hemos hablado de él? Ya señor, ya...”, concluyó el tema el conductor de manera burlona.

