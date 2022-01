Patricio Parodi formará parte de la nueva edición de ‘Habacilar’ bajo la conducción de Johanna San Miguel y Roger del Águila. Junto a sus compañeros de EEG, Facundo González, Patricio Parodi, Ignacio Baladán y Jota Benz, el popular ‘Pato’ será parte de los nuevos ‘Pitucos del balcón’.

Sin embargo, su ingreso al programa concurso ha sorprendido a más de uno tras sus declaraciones cuando Esto es Guerra se fue de vacaciones. Pues según mencionó Patricio, él no tenía en sus planes pisar ‘Habacilar’.

A fines de diciembre, las cámaras de ‘Estás en Todas’ abordaron al guerrero para consultarle sobre su continuidad en la televisión en caso ‘Habacilar’ vuelva a las pantallas.

Patricio Parodi declaró y confesó que él sería uno de los modelos que no pisaría el programa concurso, pues sería otro formato a lo que está acostumbrado.

“No sabemos ni qué es lo que va a pasar, o si se viene otro formato, como lo estaban anunciando, que era Habacilar con Raúl Romero (...) Yo creo que si llegara ese formato, no todos van a continuar. Me incluyo ahí, no te miento cuando te digo que no he negociado ”, señaló en aquel entonces.

A través de su cuenta de Instagram, Patricio Parodi olvidó lo que dijo meses atrás de ‘Habacilar’ y ahora celebra su ingreso al programa concurso. “Wujuu, nuevo formato, nuevos retos, nuevas oportunidades”, escribió junto a una fotografía en el estudio de América.