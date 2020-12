Patricio Parodi preocupó a sus seguidores al afirmar que tuvo un problema de salud en la víspera de Navidad. El integrante de Esto es Guerra afirmó que no tiene coronavirus (COVID-19), pero los médicos aún siguen tratando de conocer qué le pasó a su organismo.

“Un día antes de Navidad me puse muy mal, tenía fiebre de 39.5 grados y sentía todo mi cuerpo descompensado, lógicamente me encerré en mi cuarto y ayer me hice mi prueba de hisopado”, comentó en su cuenta de Instagram el pasado sábado.

Es así que en la mañana del domingo, Patricio Parodi se animó a compartir más información de cómo se encuentra. “Gracias por los mensajes de cariño, vamos mejorando pero aún no se sabe qué tengo”, confesó en sus historias.

Patricio Parodi afirma que se encuentra mejor de salud pero le cuesta caminar

Del mismo modo, publicó un video en el que se ve cómo le sacan sangre. “Seguimos con las pruebas. Hoy me sacaron 30 ml de sangre para varias pruebas que me mandó el médico”, señaló.

“De cierta manera estoy mejorando, ya tengo apetito, ya no tengo fiebre ni dolor de cabeza. Aún tengo dolor en las articulaciones, huesos, me cuesta caminar y para esto son las pruebas, para poder dar con lo que tengo”, finalizó el chico realiy.

