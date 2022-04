Ha pasado casi siete meses desde Patricio Parodi y Flavia Laos decidieron ponerle fin a su relación de tres años, sin embargo, el chico reality ha decidido conservar los recuerdos de su pasado con la modelo.

Pese a que ha aceptado públicamente que actualmente está saliendo con Luciana Fuster, el ‘Pato’ no ha borrado de su perfil de Instagram las tiernas fotos que se tomó junto a la actriz de “Ven, Baila, Quinceañera” cuando todo era felicidad.

Patricio Parodi conserva fotos con Flavia Laos a siente meses de romper su romance. (Foto: @patoparodi18)

Desde imágenes de sus apasionados besos bajo la puesta de sol, hasta videos de los divertidos momentos que pasaron mientras disfrutan una tarde de playa, son los recuerdos de la relación entre Flavia y Patricio se mantienen intactas en la red social del capitán de los “Guerreros”.

Otras postales recuerdan los momentos en que Patricio Parodi se mostraba muy enamorado de la actriz y no desaprovechaba ninguna oportunidad para decírselo públicamente.

“Cosita de mi vida ¿por donde empiezo? De solo pensar todas las cosas que hemos hecho juntos se me hace un mundo en la cabeza. Son tantos momentos súper lindos que hemos pasado que no los borraría por nada, llegaste a mi vida para sacarme de mi zona de confort y aventurarnos a mil y un aventuras 💕 Feliz aniversario, churrupaquita de mi vida, te amo con todas mis fuerzas y no me cansaré de decírtelo”, era uno de los mensajes que el ‘Pato’ le dedicaba a Flavia.

Notable diferencia ocurre con Luciana Fuster. Aunque el chico reality ha señalado que no tiene ningún problema con mostrarse públicamente junto a la locutora radial, Parodi no ha publicado ninguna foto junto a la integrante de los “Combatientes”, a excepción de sus historias de Instagram.

Marcados por la polémica:

El romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster acaparó las portadas de espectáculos por varias semanas y además desató una guerra de indirectas entre la chica reality y Flavia Laos.

Fuster fue acusada por Flavia Laos de no tener códigos por iniciar un romance con ‘Pato’, ya que ambas tenían una amistad. Semanas después, la ‘combatiente’ se burló de la actriz luego que sea ampayada con Austin Palao. “El chiste se cuenta solo”, comentó en aquella oportunidad.

VIDEO RECOMENDADO: