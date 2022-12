Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, adelantó la Navidad junto a sus hijos y la modelo Luciana Fuster. La “influencer” recurrió a su perfil de Instagram para compartir fotografías de lo que fue su reunión familiar.

“Linda noche, gracias por darse un tiempo y haber podido compartir conmigo la cena adelantada de Navidad. Los amo infinito”, escribió Verónica como descripción de sus instantáneas.

Según se pudo ver en las imágenes, Costa pasó un grato momento con el popular ‘Pato’, su nieta y sus mellizas María Fernanda y María José Parodi.

Patricio Parodi junto a su madre. (Foto: @verocosta29).

Luciana Fuster también asistió a este evento familiar y Verónica Costa compartió una foto con la modelo a través de un historial de Instagram, la cual desaparece después de 24 horas.

En dicha fotografía también apareció Patricio Parodi y de fondo sonó la canción “All I Want for Christmas Is You” de la estadounidense Mariah Carey.

Por su parte, la modelo le dio republicar al historial de Instagram de Verónica Costa, quien sería su futura suegra.

Luciana Fuster junto a Patricio Parodi y su madre. (Foto: @verocosta29).

‘Los Guerreros’ ganaron la final de EEG

El equipo de ‘Los Guerreros’ ganaron la final de “Esto es guerra” y levantaron la copa junto a su capitán Patricio Parodi.

El último campanazo estuvo a cargo de Mario Irivarren, quien luchó hasta el final en un complicado circuito.

Guerreros ganan la temporada de 'EEG'

VIDEO RECOMENDADO