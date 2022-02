INDIFERENTE. Luciana Fuster emitió un comunicado esta mañana donde denuncia bullying en su contra y preocupa al señalar que “ya no puede más”. Sin embargo, Patricio Parodi, su actual pareja, se mostró completamente indiferente al compartir publicaciones de su desayuno.

A través de su Instagram, la modelo alarmó a sus seguidores al indicar que “no está bien” porque viene sufriendo agresión y maltrato psicológico ante las críticas tras hacer público su romance con el conocido ‘Pato’ Parodi.

Pese a esta dura confesión, el chico reality compartió minutos después un video del paisaje que tiene desde su casa y una foto del desayuno que comió esta mañana.

Patricio Parodi vía Instagram

COMUNICADO DE LUCIANA FUSTER

En otro momento de su comunicado, Luciana Fuster señaló que tiene temor en caer en depresión, pues si bien es una persona pública que debe estar sonriendo, no está bien. Remarcó que recibe muchas palabras de odio y ataques a diario.

“Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar ”, escribió.

“El país entero sabe lo que están haciendo y más allá de que algunos puedan creer las mentiras de ciertos programas y otros no, las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo más, no es justo... Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable, duele, duele mucho”, agregó.