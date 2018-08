Patricio Parodi fue pareja de Sheyla Rojas, y aunque 'Shey' ahora está muy feliz con su pareja, Pedro Moral, con quien está comprometida, el 'Pato' fue entrevistado sobre este tema, indicando que jamás le guardó resentimiento a su expareja, deseándole lo mejor en su futuro matrimonio. Sin embargo, también fue consultado si asistiría a la boda de la 'exguerrera'.



Patricio Parodi indicó que no le incomoda que le pregunten sobre el futuro matrimonio entre Sheyla Rojas y Pedro Moral, deseándole muy buenos deseos a la familia.



"Me da igual. Si me preguntan, no me molesto. Desearle lo mejor. Es un momento para celebrar. Que sean felices", dijo Patricio Parodi sobre la relación entre Sheyla Rojas y Pedro Moral.

Cuando Patricio Parodi fue consultado si estará presente en la boda de Sheyla Rojas y Pedro Moral, 'Pato' indicó que no lo ve necesario.



"¿Qué voy hacer ahí?", precisó Patricio Parodi, agregando que no hablará de Pedro Moral porque "no pertenece al medio".



"Él (Pedro Moral) habló muchísimas veces de mí cuando recién estaba con Sheyla Rojas, nunca le contesté. No lo voy a mencionar porque no es del medio. Jamás me voy a referir a una persona que no es del medio y que no tenga nada que ver conmigo",culminó Patricio Parodi.



Patricio Parodi habló sobre la futura boda entre Sheyla Rojas y Pedro Moral. (Video: América TV)

