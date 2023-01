¡ENAMORADÍSMO! Patricio Parodi no dudó en dedicarle un amoroso mensaje a Luciana Fuster por su cumpleaños. La pareja de chicos reality se encuentra viajando por el mundo.

“¡Feliz día mi niña hermosaaaa! Te mereces todo lo mejor del mundo. Eres una excelente persona, gracias por hacer que este viaje sea perfecto”, dice el mensaje.

Además, Patricio Parodi se declaró totalmente enamorado de Luciana. “Te amo con todas mis fuerzas y a seguir celebrando que se vendrán muchas más” , agregó.

El guerrero acompañó el romántico mensaje con un video donde muestra fotos inéditas de ambos.

Ante ello, la respuesta de Luciana Fuster no se hizo esperar: “Aaaaaaa mi vidiiii Eres el más lindo en el mundo!! Gracias a ti por cada experiencia que sumas a mi lado. Te amo mucho más”, añadió.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Luciana Fuster y Patricio Parodi?

Luciana Fuster y Patricio Parodi confirmaron saliditas en enero del 2022, pese a que la pareja nunca “oficializó” su relación. Ambos confirmaron que se estaban conociendo.

El mismo Pato Parodi remarcó que no tiene por qué dar cuentas de su vida a nadie. “Qué mal empleado tienen (la palabra oficializar) algunas personas. Esta semana han vendido un ampay ‘a escondidas’, una salida de Luciana y yo, cuando nosotros ya dijimos que estamos saliendo, todo bien, ¿cuál es el problema? Nosotros no nos estamos escondiendo. Si vamos a un centro comercial, al cine, que es súper concurrido, no me estoy escondiendo de nadie”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR

Alessia Rovegno no logró pasar al Top 5: ¿En qué puesto quedó en el Miss Universo?

María Pía da contundente respuesta a usuario que la ofendió: “Ya estás tía para cantar en sostén”

Alessia Rovegno fue sorprendida así por Hugo García tras ser eliminada del Miss Universo