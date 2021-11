Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizaron un apasionado beso en Paracas. Las imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme” y generaron gran controversia porque hasta hace poco, el integrante de “Esto es guerra” tuvo una relación sentimental con la modelo Flavia Laos.

Tras la difusión de este ‘ampay’, los integrantes del reality “Esto es guerra” se pronunciaron en sus redes sociales para denunciar que son víctimas de acoso.

“¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional, ya me parece un exceso, ¿no se supone que hay un ente que regule esto?”, comenzó escribiendo Patricio a través de sus historiales de Instagram.

“O sea, no les basta con seguirme todo el día, ahora también tengo una cámara todo el día grabando mi cuarto y todas las instalaciones de mi casa, mi propiedad privada. En serio, ¿en qué momento el morbo pudo más que los derechos de una persona? ¿Hasta dónde son capaces de llegar?”, finalizó el modelo.

Luciana Fuster no se quedó atrás y también recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar públicamente que es víctima de acoso por parte de la prensa. Además, la modelo dijo tener videos de algunos autos que siguen sus pasos y las de su madre.

“Si es prensa, que me parece una locura y no sé si es correcto, cómo podrían ser otras personas. ¿Es acoso o reglaje? La verdad que me pone muy nerviosa, porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles y pueden causar un accidente”, escribió Fuster a través de un historial de Instagram.

“Tengo videos también de un domingo que siguieron a mi mamá hasta hacer las compras de la casa. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así?”, concluyó.

‘Ampay’ de Luciana Fuster y Patricio Parodi

Luciana Fuster y la expareja sentimental de Flavia Laos protagonizaron un apasionado beso en nuevo ‘ampay’ del programa “Magaly TV: La Firme”.

El espacio conducido por Magaly Medina presentó un avance de su edición de este lunes 15 de noviembre y se pudo observar un apasionado beso entre los integrantes del reality “Esto es guerra”.

Las imágenes fueron registradas este fin de semana en una playa de Paracas, donde Luciana y Patricio disfrutaron de un día soleado junto a sus amigos.

