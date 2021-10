Patricio Parodi visitó este jueves el set de “En boca de todos” y vivió un momento inesperado luego que Tula Rodríguez le hiciera una pregunta respecto a quién le parece la más bella: si Flavia Laos o Luciana Fuster.

“Uy no, veo dos rostros ahí. Si te pregunto Patricio Parodi, pero no me puedes decir las dos. ¿Cuál de las dos tiene el rostro más bello, Luciana Fuster o Flavia Laos?”, preguntó la conductora de “En boca de todos”.

El chico reality se mostró sorprendido por la pregunta, sin embargo, se negó a escoger a una de ellas.

“A mí me parece que las dos son muy guapas”, respondió Parodi, quien se puso muy nervioso y terminó diciendo que “Son bellezas distintas”. “En cuanto a rostro ambas son bellas, no sé, de repente alguna tiene más fuerte que la otra ¿no? En el sentido de talento, de hacer cosas, en cuanto a belleza... son bellezas distintas”, agregó.

En otro momento, el integrante de “Esto es Guerra” manifestó que no quería responder a la pregunta para evitar polémicas. “Mi única pareja, mi expareja ha sido Flavia Laos, con Luciana somos amigos, hoy en día con Flavia somos amigos también y me llevo bien con ambas, y prefiero dejarlo ahí también porque se va a generar una polémica que no quiero generar”, puntualizó.

Patricio Parodi también se refirió al ampay de su cumpleaños, donde supuestamente habría estado con Luciana Fuster: “Es que hace poco también ya viví una vendida de humo increíble por los vecinos, así que hay que dejarla ahí nomás”.

