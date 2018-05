Patricio Quiñones viajó a Estados Unidos para olvidar a Milett Figueroa [VIDEO y FOTOS]

Patricio ‘Pato’ Quiñones viajó a Estados Unidos para seguir creciendo a nivel profesional y pide que ya no lo sigan vinculando con Milett Figueroa.

“De mí nunca van a encontrar nada que diga (en contra) de otras personas... no me interesa (lo que haga Milett), lo que busco es que dejen de relacionarme con ella, no me importa seguir ligado a ella”, dijo Patricio Quiñones.

El bailarín no descartó volver a la televisión, pero en un reality de baile donde se muestre el talento que tiene. Ahora el ‘Pato’ Quiñones prefiere dedicarse a su empresa de producción de quinceañeros.

Como se recuerda, Pato Quiñones contó, entre lágrimas, que terminó su relación con Milett Figueroa y que esta fue una decisión de ella. Sin embargo, el bailarín contó que siempre le tendrá cariño.

(M.Casas)