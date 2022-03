La vida y la música siempre van de la mano. Una se alimenta de la otra y viceversa. De lo cotidiano es que nacen las mejores historias, que luego se musicalizan para convertirse en temas que marcan una época. En el rock nacional, hablar de Arena Hash, es citar un grupo de culto, recordar que fue una banda que cobijó a Pedro Suárez Vértiz, donde estuvo Christian Meier, Arturo Pomar Junior y Patricio, el hermano del líder.

Hoy, precisamente, es Patricio ha decidido volver a los escenarios y repasa sus días de ayer y los junta con los sueños de hoy. El intérprete del famoso tema ‘Disco bar’ está de vuelta, enredado en su locura positiva y más ‘cuerdo’ que nunca.

Patricio, ¿Qué hizo la música en ti?

Me salvó la vida.

¿Por qué lo dices?

Era un pésimo estudiante.

¿Tan malo eras?

Me sentía relegado, el del último puesto.

¿Por qué no rendías?

Hay 2 tipos de personas que les va mal en el colegio.

¿Cuáles son?

El vago y el que tiene vena artística.

¿Entonces?

El segundo no encuentra motivaciones, porque el curso de Educación por el Arte solo durante 40 minutos y es una vez a la semana.

PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ Y LOS OCHENTAS

¿Eso te decepcionaba?

Quería el arte, pero también deseaba cumplir con mis padres.

La famosa frase: ‘Tráeme un título y después haz lo que quieras’

Claro y en esos tiempos, los 80, tener un cartón te hacía marcar la diferencia.

¿Y ahora?

Todo cambio, pero lo bueno es que podemos decir que tenemos los taxistas más cultos del mundo.

¿Por qué aseguras eso?

Porque esos choferes, en su mayoría, son profesionales que no pueden ejercer lo que estudiaron.

PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ, SU HERMANO PEDRO Y LA MÚSICA

No me has dicho en qué momento aparece la música

El hermano de mi papá me regaló un bajo y Pedro ya tocaba la guitarra.

¿Ya daban ‘tocadas’ en casa?

Nosotros escuchábamos The Beatles y Rolling Stone.

¿Cada uno alucinaba?

Mi hermano era John Lennon y yo Paul McCartney.

Esas son tus primeras influencias

En mi casa mi madre escuchaba ‘La sonora matancera’ y salsa de Héctor Lavoe.

¿Entonces qué era Arena Hash?

Era rock y teníamos de influencia todos los géneros.

¿No eran 4 pitucos?

Nosotros, en nuestra forma de tocar y la actitud, teníamos el ‘achoramiento’ del chalaco. Los fines de semana visitábamos a mi abuela que vivía en el Callao y otro día estábamos almorzando en Miraflores.

ARENA HASH Y AUGUSTO FERRANDO

Fueron los únicos rockeros que fueron a ‘Trampolín a la fama’

Habíamos ido a todos los programas de Lima y le pedimos al manager que nos lleva con Augusto Ferrando.

¿Cuál fue la respuesta?

Qué nos iba a vacilar, poner chapas.

Igual, aceptaron

Por supuesto, éramos gente con esquina.

¿Recuerdas el recibimiento?

Antes de presentarnos, dijo estas palabras: ‘Quiero decir que ellos pidieron venir acá. Yo siempre invité a bandas rockeras y se avergonzaban pararse frente a mi público’.

Es que vivíamos y vivimos en un país lleno de prejuicios

No saben que en la costa se escucha mucha chicha y la sierra del Perú es rockera.

¿Dónde fue la primera tocada fuera del círculo de Miraflores o Barranco?

Después de tocar en la Feria del Hogar, nos fuimos a una presentación en Carabayllo.

PATRICIO SUÁREZ-VERTIZ, ‘DISCO BAR’ Y LA CULTURA LGBT

¿Es cierto que tu tema ‘Disco bar’ no fue bien recibido por las emisoras locales?

Ya había Pedro Suárez Vértiz, para qué iban a necesitar al hermano.

¿Entonces?

Fue la comunidad LGTB que me hizo cantante.

Explícalo

Es que mi tema la rompía en las discotecas de ambiente, de allí fue que la pedían en las radios y empezó a sonar para todos.

¿Una anécdota peligrosa de esos tiempos?

Una vez nos presentamos en un pueblo más adentro de Tingo María. Mientras tocábamos, unos hombres con armamentos por todo el cuerpo, nos cuidaban.

¿Quiénes eran?

Cuando nos regresábamos, nos dijeron que eran terroristas.

Ahora sí, por favor, tienes que decirnos el gran anuncio

Este sábado 12 de marzo estaremos ofreciendo un gran concierto llamado ‘Noventerísimo’, en el centro de convenciones ‘Lima Cool Boulevar’, en la avenida Bolivia 266 en el centro de la capital.

Un gran abrazo y gracias

A ustedes y ya saben que los espero para recordar los tiempos maravillosos.

TE VA A INTERESAR