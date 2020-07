De tal pal, tal astilla. Esta frase le va como anillo al dedo a la empresaria, Patty Wong, quien se animó a presentar a su hija Ariadna, que deslumbró a sus seguidores con su belleza.

La adolescente de tan solo 15 años, Ariadna Fachín Wong, mide 1.80 de estatura, y posee una figura de modelo de alta costura.

“Yo aprendo mucho de mi hija mayor, es una niña que se deja enseñar pero también aprendo de ella”, dijo Patty Wong para ‘América hoy’.

La exmodelo tiene tres hijas y señaló que aprendió a ser madre con el gran ejemplo que le dio su progenitora.

“Mi madre predicó con el ejemplo. Ella no me dijo ‘sé fuerte’, yo la vi fuerte. Ella no me dijo ‘sé trabajadora’. Yo la vi trabajadora. No me dijo ‘sé honesta, yo la vi honesta. Entonces, yo hago lo mismo”, precisó Patty Wong.

