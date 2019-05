Paula Arias rompe su silencio tras ampay del padre de sus hijas: "Soñaba con una hermosa familia"

¡Rompió su silencio! La líder de la orquesta Son Tentación, Paula Arias, rompió su silencio tras la difusión del ampay en el que se expareja y padre de sus hijos, Tomás Medrano, fue ampayado saliendo de un hostal con otra mujer.

Hace unos días, Paula Arias envió un comunicado de prensa anunciando la separación definitiva de su pareja y padre de sus hijos. Según la cantante, su ex no solo le faltó el respeto a ella, sino también a la familia que formaron.

Un poco más repuesta pero con el dolor a flor de piel, Paula Arias se animó a declarar a las cámaras de Magaly TV para dar detalles de la relación que mantenía con el padre de sus hijas.

"Es algo que no se puede explicar, es muy difícil. No estoy bien es algo que jamás pensé pasar y menos a nivel nacional. No voy a regresar con él. No somos una pareja de enamorados, se salientes, eramos una familia hay hijos de por medio. Por el bien de nuestras niñas que todo marche en paz, con tranquilidad", dijo Arias.

Para tranquilidad de sus seguidores, Paula Arias indicó que estará tranquila y se mantendrá fuerte a pesar de todo lo sucedido.

"Yo soñaba con tener una hermosa familia, muchos hijos. Ahora, quiero mi tranquilidad y la de mis niñas. Tengo que ser fuerte y estar tranquila", puntualizó.