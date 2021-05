Paula Manzanal sobre ampay con Fabio Agostini: “En mi cuarto no durmió, por si acaso”

ROMPE SU SILENCIO. Paula Manzanal se pronunció sobre el ampay que protagonizó con Fabio Agostini, quien fue captado ingresando a su casa tras el polémico beso que se dio con ella en El Artista del Año, el mismo que generó todo tipo de comentarios.

El programa Amor y fuego mostró imágenes de cómo Fabio Agostini pasó la noche en casa de Paula Manzanal, tras su participación en El Artista del año.

Sin embargo, pese a que el español dio a entender que pasarían una noche de pasión, Paula Manzanal indicó que durmieron en cuartos separados y que no pasó nada entre ellos.

“Salimos juntos, se quedó sin taxi. No tenía como volver a su casa. Entonces le dije: ‘Te jalo a Lima’, pero no consiguió taxi. En mi cuarto no durmió, por si acaso, durmió en un cuarto aparte para él”, dijo Paula Manzanal.

TROME | Paula Manzanal sobre ampay con Fabio Agostini





El polémico beso entre Paula Manzanal y Fabio Agostini en El artista del año parece que despertó pasiones entre sus protagonistas. Y es que un ampay mostraría que ambos pasaron la noche juntos tras lo sucedido en el reality que, según mencionó la rubio, no estaba ensayado.

Según el avance del programa Amor y fuego, Paula Manzanal enrumbó a su casa junto Fabio Agostini, tras la polémica que se generó en el show de Gisela Valcárcel, por el beso del español a la modelo.

