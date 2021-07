Paula Manzanal rompió su silencio sobre la supuesta encerrona con Jefferson Farfán, André Carrillo y las chicas Tulum. Al respecto, la rubia dijo que no conoce a los futbolistas y se mostró indignada con los comentarios que se hicieron al respecto.

“Yo no conozco ni al señor Farfán ni a Carrillo, no son mi amigos, nunca me los he cruzado. Este domingo coincidimos en el mismo lugar, pero cada uno por su lado”, dijo Paula Manzanal.

Por otro lado, dijo que ella llegó primero con Jamila Dahabreh al restaurante y que luego llegaron sus amigas Jossmery Toledo y Macarena Gastaldo. Al respecto, dijo que todo se trató de una coincidencia.

Paula Manzanal aclara supuesta 'encerrona' con Farfán, Carrillo y las Chicas Tulum

Finalmente, Paula Manzanal dijo que, sobre el ampay en la casa de un futbolista, dijo que solo acudieron para conocer al novio de Macarena Gastaldo y que nunca ingresaron a la reunión donde se hacía la reunión.

ECHA A SU AMIGA JAMILA

Por otro lado, Paula Manzanal echó a Jamila Dahabreh y confirmó su romance con un ‘alcalde’, en clara referencia a Álvaro Paz de la Barra con quien se especulaba tenía un romance.

“Cada chica está con su pareja, Jamila está con su novio”, dijo Paula Manzanal. Ethel Pozo dijo que la rubia estaba con el ‘alcalde’, en referencia a Álvaro Paz de la Barra y la rubia confirmó la información.

