Antonio Tafur aseguró que su amiga Paula Manzanal está muy enamorada de Ignacio Baladán, luego de que se filtrara una imagen de ellos besándose en el programa ‘Magaly tv, la firme’. Además, el panelista de espectáculo contó que la rubia tendría un viaje planeado a Europa y la parejita ‘tendrían que ser muy maduros para afrontar una relación a distancia’.

“Ya por fin salió esta imagen donde confirma que hay una relación. Ella me contó que no quería exponer la relación porque hay gente envidiosa y tenía miedo que la ‘Sheyleen’ otra vez, que la puedan atrasar. Ella está muy tranquila, feliz y enamorada. Tengo entendido que ella tiene un viaje programado para Europa en mayo, no sé cómo hará con la relación, tendrían que ser muy maduros para afrontar una relación a distancia”, dijo el panelista de ‘Un día en el mall’.

Paula Manzanal e Ignacio Baladán terminaron su relación. (Instagram)

¿Paula tiene fecha de regreso?

No sé, pero siempre regresa después de cinco o seis meses a Perú.

¿Crees que Ignacio no quiere oficializar a Paula?

Sí la ha oficializado dentro de su familia, él sale y entra de la casa de Paula con la venia de su mamá. Siento que quieren vivir un momento bonito alejado de la prensa.

¿Cómo te va en el programa ‘Un día en el mall’?

Muy bien, estoy los martes y jueves en el bloque de espectáculos. Es un proyecto bonito que me propusieron, estoy feliz de ser parte del equipo, es un paso más en mi carrera televisiva. Me pueden ver a partir de las 4 de la tarde por Willax Televisión.





