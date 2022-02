Paula Manzanal reveló detalles de las conversaciones que mantenía con Anthony Aranda, el ahora novio de Melissa Paredes. La modelo contó que se enteró que Rodrigo Cuba celaba a la conductora por sus acercamientos con el popular ‘Gatito activador’ cuando competían en un reality.

En conversación con Magaly Medina, Paula Manzanal contó que el bailarín le confesó que Melissa Paredes le había dicho que su aún esposo la celaba con él, cuando bailaban en el programa de Gisela.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me esta coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula Manzanal.

MAGALY LEYÓ ENTRE LÍNEAS

Tras esto, Magaly Medina consideró que, para que Melissa Paredes haya dicho eso, era porque aún tenía una relación con Rodrigo Cuba cuando empezó a tener este tipo de percances por su bailarín.

“El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, agregó Magaly Medina.