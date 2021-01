RÁPIDOS Y FURIOSOS. Paula Manzanal, quien se encuentra en México, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde habla sobre el fin de su relación con Ignacio Baladán, a quien describe como “una persona de la que no quiere saber nada”.

Durante una entrevista en el programa Amor y Fuego, Jamila Dahabreh indicó que la relación entre Paula Manzanal e Ignacio Baladán continuaba. No obstante, Manzanal hizo una acotación en su cuenta de Instagram sobre el tema.

Bastante afectada, Paula Manzanal revela que ya no sostiene ningún vínculo sentimental con Ignacio Baladán desde “hace dos minutos”. “Mi amiga no mintió al decir que estaba en relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera”, menciona la modelo.

Además, pide que ya no la relacionen más con el también pastelero. “No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, precisa Paula Manzanal. Hasta el momento los detalles de la ruptura se mantienen en secreto, sin embargo, se sospecha que Baladán nunca quiso ser relacionado con la modelo.

