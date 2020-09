QUERIDA POR SU FAMILIA. Paula Manzanal fue entrevistada por una reportera del programa Amor y Fuego. Durante la entrevista, la influencer presentó a su familia con quienes vive en una lujosa casa en el distrito de La Molina.

Paula Manzanal habló las cualidades que le atraen en un hombre y mencionó que es importante que sienta atracción por el afortunado. “Si no me entra por los ojos, no me entra por ningún lado”, indicó la influencer. Incluso, le hizo un pedido a DJ Peligro para que haga un remix con su frase.

La modelo también mencionó que sigue casada, pero que tiene una relación flexible. “Son siete meses, tengo la mente abierta (...) obviamente cualquier hombre no es que sea de madera, no me esperó mucho de él, nos llevamos super bien, sólo no me quiero enterar”, indica.

Finalmente, Paula Manzanal presentó a su papá, mamá y hermano. La señora le mandó un saludo a Rodrigo González y Gigi Mitre y saludó su regresó a la televisión. “Esperamos que se vaya pronto Paula para que pueda reencontrarse con su esposo”, menciona la mamita de Paula.

Paula Manzanal muestra su lujosa casa en la Molina (TROME)