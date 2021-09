Paula Manzanal ya tiene varias semanas radicando en Barcelona, donde se compró un departamento de lujo frente al mar. La modelo contó, para Amor y Fuego, que un reconocido colegio de la zona aceptó a su hijito para estudiar el semestre que queda del 2021.

“Por mi hijo lo que sea, hasta puedo dormir debajo de un puente con tal de que tenga siempre lo mejor”, dijo ‘La Manzanal’ sobre la institución educativa de Cataluña, donde también estudian los hijos de la estrella del fútbol Lionel Messi.

Amor y Fuego difundió el comunicado que le enviaron a la modelo donde le informaron que aceptaron a su hijito. “Ha sido un verdadero places conoceros esta tarde y poder enseñaros nuestro ‘Foundation Campus’. Espero hayáis disfrutado el tour. Nos alegra mucho poder confirmarte la plaza para empezar este mes de setiembre de 2021″, dice el texto.

Según el programa de Willax en el colegio en mención dictan clases de inglés, francés y alemán, los niños almuerzan en la institución con gracias a un chef profesional y la mensualidad estaría bordenando los 1500 euros, es decir más de 7200 soles.

PAULA LE CONTESTA A MACARENA

Hace unos días se levantó la polémica cuando Macarena Gastaldo llamó ‘ridícula’ a Paula Manzanal y dio a entender que no podía ingresar a Estados Unidos. Tras la controversia, la rubia rompió su silencio y aseguró que tiene doble pasaporte y sí puede entrar al país del tío Sam.

“Me da risa, o sea, yo por lo menos he ido a Estados Unidos unas 50 veces creo... pero recién me entero que los que tienen pasaporte europeo necesitamos una visa... no... se pasó ella... por eso es bueno estudiar, por eso es bueno informarse... y yo, por mi padre que es español tengo mi pasaporte español”, dijo la ‘Manzanal’.

Asimismo, aseguró que quiere explorar el mundo y evitar los mismos lugares a los que van las figuras de Chollywood. “Yo no quiero seguir yendo al mismo lugar donde también todos los guerreritos van... así que... la verdad es que no, o sea no está en mi interés no te desmerezco que sea lindo, a mí me encanta Estados Unidos pero no es el lugar, no está en mi lista de prioridades ahorita, ahorita me gustaría ir a Marruecos o no sé, a Keep Town, a Japón, a China, esos lugares están en mi bucket list”, indicó.

Cabe indicar que la última vez que Paula Manzanal visitó Estados Unidos fue en marzo de 2020, cuando recién empezaba la pandemia.

Paula Manzanal contó para Amor y Fuego que el The British School of Barcelona aceptó a su hijo. Allí también estudian los hijos de la estrella del futbol Lionel Messi.

