Paula Manzanal evitó confirmar si está embarazada o no de su novio: “Prefiero no tocar ese tema”

En los últimos días empezó a resonar el rumor de que Paula Manzanal estaría embarazada de su actual pareja, Christian Marco, ello luego de que la ex del español revelara detalles de una conversación que tuvo con la modelo. Ante ello, la peruana fue consultada por Magaly Medina, aunque evadió cada una de las consultas sobre este tema.

Manzanal estaba en ‘Magaly TV: La Firme’ cuando fue abordada por la conductora sobre esta información, ante lo cual desistió de brindar detalles al asegurar que era su vida privada.

“Es un tema que prefiero no tocarlo de momento. Al fin y al cabo si quiero tener hijos o no es un asunto mío. El tema es la chica”, aseguró inicialmente.

“Prefiero no tocar ese tema en este momento, porque es mi vida privada y prefiero no hablar de eso. De ese tema, prefiero no”, dijo ante la insistencia de Magaly Medina por conseguir alguna novedad.

Problemas con la expareja de su actual novio

Además, Manzanal también reveló que vive siendo acosada por la expareja de su novio, llegando hasta el punto de ser víctima de una agresión.

“Hace dos semanas me encontró en una discotecta y me quemó con un metal. Nos amenaza de que va a quemar la casa. No sé qué mas hacer con esta chica. Un poco más y lo dejo a él porque nunca me ha tocado una chica tan loca en mi vida”, sentenció.