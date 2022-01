LO GRITA A LOS CUATRO VIENTOS. Paula Manzanal oficializó a su nueva pareja. En Instagram, la modelo publicó una fotografía con su misterioso galán, en la imagen se puede ver a ambos; no obstante, la publicación solo lleva una frase en inglés y la identidad de su novio se mantiene en incógnita.

Paula Manzanal se mostró en una pose muy romántica junto a su pareja, la foto lleva la descripción: “No caption needed (No necesita descripción en español)”.

Luego de oficializar a su galán, la modelo recibió varios mensajes en la red social, entre ellos los de sus amigas Macarena Vélez, Fiorela Alzamora y Jamila Dahabreh, quienes la felicitaron.

Paula Manzanal oficializa a su nuevo novio. Foto: Captura

Paula Manzanal oficializa a su pareja en Instagram: “¿Él qué número es?”

A los mensajes, también se sumó los de su madre Aniksa, ella escribió: “hola mi vida, love is in the air (el amor está en el aire)”. No obstante, la misma Paula reconoció que “no sabía si subirla”, es decir compartir una imagen con su nueva pareja.

Incluso, la modelo respondió algunas críticas: “¿Él qué número es?”, le dijeron en Instagram, a lo que Paula Manzanal respondió: “el número 1″.

Aunque la cara del nuevo novio no se reveló, muchos internautas lo confundieron con Nicola Porcella debido al tatuaje que tiene el hombro, pero, cabe precisar, que el tatuaje del exchico reality es muy diferente al del galán de Paula.

A pesar que esta no es la primera foto que comparte con el misterioso hombre, la modelo siempre opta por esconder su rostro.