Paula Manzanal: "El papá de mi bebé no me terminó, yo terminé con él" | ENTREVISTA y FOTOS

La modelo Paula Manzanal cumplió 20 semanas de embarazo y comentó que continúa distanciada de su expareja y padre del bebé que espera, el modelo Jordan Davies.



“Del papá de mi bebé prefiero no hablar. Solo de mí y de mi hijo. Mi familia y yo estamos felices. Ya queremos conocerlo y tenerlo en los brazos”, precisó Paula Manzanal.



Hace poco lloraste en televisión, tras confesar que la familia de tu expareja quería que abortaras… ¿Ya te sientes más tranquila?

Sí. Estuve viajando mucho y empecé a sentir dolores por el esfuerzo físico, así que el doctor me mandó a mi casa para que repose. Ya cumplí 20 semanitas, pero no se me nota la barriguita.



¿El médico te ha recomendado reposo por algún inconveniente con el bebé?

Lo que pasa es que mi embarazo no es normal, porque tuve un problema con el apéndice y necesito más descanso. Mi médico no me ha dicho que me quede encerrada, solo que haga menos esfuerzo físico. Me tengo que portar bien para que el gordito (bebé) llegue tranquilo a casa.



Se especula que tu relación habría llegado a su fin, porque tu expareja dudaba de su paternidad. ¿Es cierto?

Nada que ver. El papá de mi bebé no me terminó, yo terminé con él.

