'Mujeres al Mando' decidió no revelar la pregunta 21 que Paula Manzanal no respondió en EVDLV ¿Qué pasó? | VIDEO

El paso de Paula Manzanal por el sillón rojo de El Valor de la Verdad tuvo gran repercusión en redes sociales luego que la modelo revelara la larga lista de hombres con las que tuvo algún tipo de relación.

Cuando Paula Manzanal llegó a la pregunta 20, Beto Ortiz le preguntó si deseaba llegar hasta la última parte del cuestionario. Lo que sorprendió fue el mensaje de advertencia que le hizo el periodista: "La pregunta es una pregunta muy dura"

Paula Manzanal se negó a llegar a la pregunta 21 y se fue con 25 mil soles. Beto Ortiz, aliviado, le dijo: "Creo que has tomado una gran decisión porque no hubiera querido leer esta pregunta en público"

Paula Manzanal en El valor de la verdad. (Foto y video: Latina)

Desde el día lunes, el programa Mujeres al Mando anunció que revelaría el contenido de la pregunta 21, pero llegó el final y no hablaron del contenido del sobre. Por eso este martes, Karen Schwarz decidió hablar sobre el conflicto que generó este tema.

"Vamos a leerla. (La ve unos segundos) Yo no puedo decir esto. Normalmente en este programa, los lunes desciframos las preguntas que los participantes prefieren no responder. Aquí las mostramos sin que ellos tengan que responder. Sin embargo, es la primera vez que nos pasa en estos casi 3 meses del programa, que por horario de protección al menor, no vamos a poder leerla", declaró Karen Schwarz.

Además, la conductora manifestó que efectivamente la pregunta era bastante fuerte y que, por horario de protección al menor no podrían revelarla. Además, hacerlo podría causarle mucha tristeza a Paula Manzanal.

"Es muy fuerte y como les vuelvo a repetir, ayer hubo un consenso tomado por todo el equipo (de producción). No hay por qué leerla cuando realmente puede generar mucha tristeza esta pregunta. Ahora entiendo por qué Beto prefirió no leerla en El Valor de la Verdad", indicó.

Finalmente, la esposa de Ezio Oliva hizo hincapié en que si revelaba lo que decía el sobre, la imagen de Paula Manzanal, ahora que es madre, podría verse afectada. Por eso, Karen Schwarz aseguró que no revelaría el contenido y le devolvió el sobre al productor.

"Paula hizo lo mejor al no responder la pregunta 21 y retirarse con lo mucho o poco que había ganado. Esto hubiese afectado su imagen, también porque es mamá. No somos quién para revelar la pregunta. Se lo voy a entregar a mi productor para que nadie la lea". finalizó Karen Schwarz.