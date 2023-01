La modelo Paula Manzanal contó que vive feliz con su hijo Valentino, de cuatro años, en Barcelona y continúa soltera, pero ‘nunca sola’. Además, manifestó que desea nuevamente casarse y tener un segundo bebé después de los 30 años, pues por lo pronto desea disfrutar de la vida y continuar con sus viajes.

Paula, hace poco estuviste en nuestro país y con las mismas regresaste a Barcelona...

Sí, estuve solo unas horas para sacar unos documentos y regresé a mi casa con mi hijito, quien no me acompañó esta vez porque estaba en el colegio.

¿Y cómo te está yendo en el amor?

Ja, ja, ja, tranquila por ahora, soltera, pero nunca sola. No busco pareja, necesito disfrutar al máximo mis últimos años antes de los 30. Luego, sí me gustaría casarme nuevamente, pero más que matrimonio, me encantaría tener otro hijo.

¿Existe algún candidato para el futuro padre de tu segundo hijo?

No he encontrado a la persona que me convenza lo suficiente, creo que soy muy exigente, pero no tengo prisa, disfruto de mi vida como siempre. Mi hijo, mis amigas, mis viajes, etc.

Recordemos que en los últimos meses Paula Manzanal se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ desde España y reveló que se encuentra soltera. Sin embargo, los conductores del magacín matutino quedaron sorprendidos por su revelación.

Al ser consultada por la razón de su soltería, la modelo aseguró que todo se trata por las estaciones del año. Según mencionó, en verano ella suele terminar con sus parejas, mientras que en invierno es todo lo contrario.

“ Lo que pasa es que ya va a empezar el verano (en España) . Era por el invierno porque hacía un poco de frío, pero ahora que ya hace calor, ya no es necesario (tener pareja)”, dijo entre risas.

Por otro lado, Paula Manzanal también se refirió a su expareja Fabio Agostini, quien está siendo vinculado sentimentalmente con Jossmery Toledo y Gabriela Herrera , sus compañeras de Esto es Guerra. La modelo acotó que el ‘galáctico’ no hará caso a ninguna de las dos.

¿QUIÉN ES PAULA MANZANAL?

Paula Manzanal es uno de los personajes más controvertidos de la farándula local. La modelo peruana, que era parte de las conocidas ‘Chicas Tulum’, se hizo famosa por sus lujosos viajes alrededor del mundo.

A sus 27 años, Paula Manzanal ha sido vinculada a varios personajes de Chollywood , entre ellos figuras de Combate y Esto es Guerra como Mario Hart, Ignacio Baladán, Antonio Pavón, Benjamín Lukovski, entre otros.

