ENFÁTICO. Rodrigo González, el popular Peluchín, se pronunció sobre los hechos de violencia que se registran en el Perú tras el golpe de estado que dio Pedro Castillo. El conductor de Amor y Fuego remarcó que la protesta es un derecho ciudadano, pero los ataques a propiedades privadas y actos de vandalismo no corresponden a una manifestación.

“Esto no es protestar, esto es vandalismo, estos son enemigos de nuestro país, porque puedes conseguir con el diálogo, antes que destruir nuestro país, antes que detener la inversión (...) Esto es vandalismo, es delincuencia”, expresó.

Además, enfatizó que las personas que vienen protestando no representan a todos los peruanos. “Espero que nuestras autoridades, la Policía, las FFAA, hagan algo y tomen medidas enérgicas porque se está mezclando gente que quiere algo bueno para nuestro país, pero con mucha gente que está aprovechando la coyuntura para poner así a nuestro país, que nos miren con distancia”, agregó.

Rodrigo González: Pedro Castillo intentó imponer una dictadura en el Perú

En otro momento, Peluchín indicó que Pedro Castillo no es más el presidente del Perú, y que intentó sumergir al país en una dictadura.

“Intentó convertir a este país en una dictadura, intentó sabotear todos los poderes del estado, intentó hacer todo por lo que renegó. Cuando le falló dijo “nooo, me dieron algo de tomar, no me acuerdo (...) él ya no es más el presidente de este país y no lo va ser, a no ser, que espere años y tu vuelvas a votar por él”, manifestó.

